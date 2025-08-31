Lluvias intensas y récords en varias localidades

La tradicional Tormenta de Santa Rosa llegó con fuerza al sudeste cordobés, dejando acumulados de lluvia históricos en pocas horas. Según el Sistema de Información Hidrometeorológica de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), las precipitaciones más destacadas en las últimas 24 horas fueron

Estos valores están entre los 20 mayores registros del país en las últimas 24 horas.

Localidad Milímetros de lluvia Cruz Alta 332,3 mm Colonia 25 248 mm Bell Ville 219 mm Camilo Aldao 212 mm General Roca 198,4 mm Monte Buey 185,2 mm Inriville 183,2 mm Los Surgentes 176,2 mm Marcos Juárez 168 mm

(192 mm COYSPU)

Situación en Marcos Juárez: asistencia y trabajo ininterrumpido

La Municipalidad de Marcos Juárez informó que equipos de Servicios Municipales, Guardia Urbana, Policía Departamental y Bomberos Voluntarios trabajan sin descanso para mitigar los efectos del temporal.

Se produjeron desbordes temporales en lagos y lagunas de retención, rápidamente controlados.

Se ejecutan tareas de succión y trasvase de agua en el Lago Bianchi, con apoyo del Consorcio Canalero y maquinaria de empresas locales.

Centro de evacuados: habilitado en el IPEA 209, con 17 personas asistidas hasta ahora.

Se entregan bolsas de arena a los vecinos que lo soliciten.

Alerta meteorológica y riesgos en rutas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alerta amarilla por tormentas y vientos. Se esperan ráfagas de hasta 70 km/h y más lluvias que podrían superar los 50 mm en puntos aislados.

⚠️ Rutas afectadas: se recomienda no circular por las Rutas Nacionales 9 y 12 debido al agua acumulada sobre la calzada.

Recomendaciones para la población

El SMN recuerda una serie de medidas preventivas:

No sacar la basura ni dejar objetos que obstruyan desagües. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad. Estar atentos a la caída de granizo. Mantener siempre lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

Canales de asistencia

El área de Acción Social lidera un operativo comunitario. Se pueden solicitar artículos de limpieza y primera necesidad al WhatsApp 3472 587058.

Teléfonos de emergencia: