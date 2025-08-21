Una calle clave que se encuentra en mal estado

La calle Laprida, en el tramo que conecta Juan B. Justo con Quintana, mostraba un deterioro cada vez mayor. Con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, esta arteria —fundamental para la conexión sur-norte de Marcos Juárez— se convirtió en un reclamo constante de los vecinos.

A pesar de ello, la calle siguió acumulando baches y hundimientos. En 2022, incluso, se presentó una nota en el Concejo Deliberante reclamando la intervención.

Qué se está haciendo hoy

Según explicó el secretario de Servicios Urbanísticos, Jorge Dantonio, las tareas comenzaron en el sector de Juan B. Justo hasta Pellegrini.

“Se utilizó la motoniveladora para nivelar, se retiraron restos de ripio y asfalto, se limpiaron cordones y luego vamos a colocar una nueva capa asfáltica en los puntos más dañados”, indicó.

La intención es avanzar cuadra por cuadra hasta llegar a Quintana y completar la obra en un plazo de dos días.