Un grave accidente ocurrió cerca de las 8 de la mañana en el kilómetro 357 de la autopista Rosario–Córdoba, mano hacia la capital provincial. El siniestro se produjo en un sector crítico, conocido por ser escenario frecuente de despistes y colisiones de gravedad, a pocos metros del acceso a la Ruta 91.

Foto: Bomberos Cañada de Gómez

Volvían del partido de Belgrano

Según informaron fuentes en el lugar, los tres ocupantes de un Volkswagen Fox regresaban hacia Córdoba después de haber asistido al partido de Belgrano. Por motivos que aún se investigan, el vehículo perdió el control y chocó contra un camión estacionado al costado de la autopista.

Un fallecido y dos heridos graves

Como consecuencia del violento impacto, el conductor del automóvil falleció en el acto, mientras que los otros dos jóvenes, de alrededor de 20 años, fueron rescatados por los servicios de emergencia y trasladados al hospital de Cañada de Gómez.

Zona peligrosa y reclamos por seguridad

Automovilistas y vecinos que circulan habitualmente por la autopista señalaron que este punto del trazado es uno de los más peligrosos. En los últimos años se registraron allí numerosos siniestros graves, lo que vuelve a poner en agenda el reclamo por mayores medidas de seguridad.