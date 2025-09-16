Una obra que beneficia a 12 localidades y un poblado santafesino

El gobernador Martín Llaryora inauguró en Marcos Juárez una obra energética clave: una estación transformadora de 132 kV, junto con obras complementarias, que demandó una inversión superior a los 30.000 millones de pesos por parte de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).

Con esta infraestructura, se mejora de manera notable el servicio eléctrico en 12 localidades del sudeste cordobés y un poblado de Santa Fe: Marcos Juárez, Inriville, Leones, Justiniano Posse, Los Surgentes, San Marcos Sud, Noetinger, Cruz Alta, Pascanas, General Baldissera, Monte Buey y Camilo Aldao.

“Sin energía no hay progreso”

Llaryora destacó que la obra representa un compromiso asumido en diciembre de 2024 con vecinos y productores de la región. “En tiempos difíciles, inaugurar esta obra muestra lo que significa invertir en infraestructura”, sostuvo.

El mandatario aseguró que el proyecto será un motor para atraer nuevas empresas, fortalecer la producción local y generar empleo: “La infraestructura es lo que abre las puertas al progreso. Gobernar es generar trabajo y acompañar al sector productivo. Esta inversión es un paso concreto en esa dirección”.

Más oportunidades para la región

La intendenta de Marcos Juárez, Sara Majorel, resaltó la importancia de la estación para el desarrollo regional: “Estas obras generan igualdad territorial y arraigo. Además de mejorar la calidad de vida en los hogares, permitirán la llegada de nuevas industrias que creen trabajo en nuestra ciudad y localidades vecinas”.

Un salto en la capacidad energética

El presidente de Epec, Claudio Puértolas, explicó que la nueva estación cuenta con un transformador de 55 MVA, lo que duplica la capacidad de entrega de energía en la zona. Este avance permitirá acompañar el crecimiento de la demanda residencial, comercial e industrial en uno de los corredores productivos más importantes de Córdoba.

Además, la red de 66 kV quedará como respaldo, lo que asegura mayor confiabilidad ante eventuales contingencias. También se realizaron mejoras en la Estación Transformadora de Leones, que quedó conectada con Marcos Juárez a través de una línea de alta tensión de 132 kV.

“En los últimos dos años se sumaron seis nuevas estaciones de alta tensión en la provincia, con una inversión que representa alrededor del 16% de la potencia instalada en Córdoba”, recordó Puértolas.

Un proyecto con visión de futuro

La obra fue energizada el pasado 9 de agosto y ya se encuentra en proceso de conexión a la demanda local. La inauguración contó con la presencia de funcionarios provinciales, legisladores e intendentes de la región, quienes destacaron la trascendencia de la inversión para impulsar la producción, la radicación de empresas y el bienestar de las familias.