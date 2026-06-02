El siniestro se registró este lunes por la tarde. Bomberos Voluntarios trabajaron junto a personal de emergencias para asistir al conductor y retirar el vehículo de la calzada.

Un camión protagonizó un vuelco este lunes alrededor de las 14:45 en la rotonda sur de la Ruta Provincial 12, lo que motivó la intervención de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez y personal de emergencias médicas.

Según informaron desde el cuartel, al llegar al lugar los bomberos encontraron que la empresa de emergencias SUM ya había estabilizado al conductor involucrado en el accidente.

Posteriormente, las tareas se concentraron en asegurar el sector y restablecer la circulación vehicular. Para ello, la Unidad N° 4 realizó las maniobras necesarias para reincorporar el camión y trasladarlo a una zona segura fuera de la calzada.

Del operativo participaron dos unidades de Bomberos Voluntarios, que trabajaron hasta garantizar las condiciones de seguridad para el tránsito en el sector.