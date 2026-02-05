Una imagen tomada en febrero de 2020 mostró una acumulación de agua inusual en una calle de Marcos Juárez. Un año después, la ciudad enfrentó una inundación que afectó a 351 familias.

Una imagen que hoy vuelve a tener valor documental

Fue un día como hoy cuando se tomó una fotografía en el frente de una vivienda ubicada en calle Chacabuco al 1800, en la ciudad de Marcos Juárez. El 5 de febrero de 2020, luego de una lluvia de verano, el agua permaneció acumulada durante varias horas sobre la calzada y las veredas, una situación poco habitual para ese sector urbano.

En ese momento no se registraron daños materiales ni se activaron alertas. Sin embargo, el episodio generó una pregunta concreta: por qué el agua no había escurrido con normalidad. La respuesta recibida fue breve. “Había llovido mucho”, explicó un funcionario consultado en ese contexto.

La imagen quedó archivada como un registro aislado. Con el paso del tiempo, adquiriría otro significado.

Abril de 2021: cuando la acumulación se transformó en inundación

Un año después, en abril de 2021, Marcos Juárez atravesó la inundación más significativa de su historia reciente. Las lluvias intensas provocaron el colapso del sistema de escurrimiento y el agua avanzó sobre la zona oeste de la ciudad.

Según los relevamientos realizados tras la emergencia, 351 familias sufrieron daños en bienes muebles a causa del anegamiento de sus viviendas. El agua ingresó en domicilios particulares, afectó mobiliario, electrodomésticos y pertenencias, y generó complicaciones en la circulación y en el funcionamiento cotidiano de la ciudad.

El 8 de abril de 2021: registrar lo que estaba ocurriendo

El 8 de abril de 2021, mientras la situación aún se desarrollaba, Guiamedia publicó el artículo “Una inundación que deja miles de heridas”, con el objetivo de dejar constancia del escenario que atravesaba la ciudad en ese momento.

“El agua se adueñó de los domicilios”, señalaba el texto, describiendo una realidad que todavía no había sido dimensionada en su totalidad. Esa publicación funcionó como un registro periodístico en tiempo real, cuando las calles seguían anegadas y muchas familias continuaban evaluando los daños.

Con el correr de los días, los datos oficiales y los relevamientos permitieron precisar el alcance del fenómeno.

Daños materiales y relevamientos posteriores

Tras la bajante del agua, comenzaron las tareas de limpieza, asistencia y evaluación. Los relevamientos confirmaron que el anegamiento de viviendas había provocado daños en bienes muebles a 351 familias de Marcos Juárez.

Vecinos de distintos sectores coincidieron en señalar que no recordaban un evento de esas características. “Nunca vimos algo así en esta zona”, fue una de las expresiones recogidas durante esos días, en referencia a la magnitud alcanzada por el agua.

Desde el ámbito oficial, se explicó que la intensidad de las precipitaciones fue un factor determinante, al tiempo que se anunciaron análisis técnicos sobre el sistema de desagües y el comportamiento hidráulico de la ciudad.

Infraestructura y planificación urbana en debate

La inundación de Marcos Juárez reabrió el debate local sobre la infraestructura hídrica y la planificación urbana. El estado y la capacidad de los desagües, el mantenimiento y el crecimiento de la ciudad sin obras complementarias aparecieron como temas centrales.

Especialistas y vecinos coincidieron en que los eventos climáticos intensos forman parte del escenario regional del sudeste de Córdoba y que, frente a ese contexto, resulta necesario contar con sistemas preparados para reducir el impacto.

“La lluvia no se puede evitar, pero sí se puede mejorar el escurrimiento”, fue una de las afirmaciones que se repitió en instancias posteriores a la emergencia.

Volver sobre los antecedentes para pensar a futuro

Hoy, al revisar la imagen tomada en febrero de 2020, ese episodio adquiere un valor distinto. No se trató de una inundación, pero sí de una acumulación de agua inusual que quedó registrada y que antecedió a lo ocurrido en 2021.

Volver sobre estos registros permite construir memoria local y aportar elementos para el análisis. Identificar señales tempranas, documentarlas y evaluarlas forma parte de una planificación urbana más eficiente.

La inundación de Marcos Juárez marcó un punto de inflexión. Las lluvias intensas seguirán ocurriendo. La diferencia estará en la capacidad de anticipación, mantenimiento e inversión en infraestructura para reducir riesgos y minimizar daños en el futuro.