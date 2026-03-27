La construcción del Centro Universitario en Marcos Juárez registra avances en aulas y espacios comunes. El proyecto busca ampliar el acceso a la educación superior en el sudeste de Córdoba.

Un proyecto estratégico para Marcos Juárez y la región

La obra del Centro Universitario en Marcos Juárez avanza de manera sostenida y se posiciona como una de las iniciativas educativas más relevantes del sudeste cordobés.

Actualmente, los trabajos se desarrollan en distintos sectores del edificio, con intervenciones en aulas, espacios comunes y áreas clave para el funcionamiento académico. Este avance permitirá que la ciudad cuente con infraestructura adecuada para el desarrollo de propuestas de nivel superior.

Desde el municipio destacan que el proyecto apunta a fortalecer el acceso a la educación en Marcos Juárez, evitando el traslado de estudiantes a otras localidades y promoviendo el desarrollo regional.

Avances de obra: nuevos espacios académicos en construcción

El progreso de la obra ya es visible en la estructura interna del edificio, donde se definen sectores que funcionarán como aulas, áreas administrativas y espacios de uso común.

Las tareas actuales incluyen trabajos de terminación, acondicionamiento e instalación, lo que indica una etapa avanzada dentro del proceso de construcción.

Este ritmo de avance genera expectativas en la comunidad educativa local, especialmente entre jóvenes que buscan continuar sus estudios superiores en Marcos Juárez.

Un Polo Educativo que fortalece el interior de Córdoba

El Centro Universitario forma parte del Polo Educativo impulsado por el Gobierno de Córdoba, una política orientada a descentralizar la educación superior y fortalecer el interior provincial.

En este espacio funcionarán la Universidad Provincial de Córdoba y el Centro Universitario Marcos Juárez, con áreas exclusivas y sectores compartidos. Esta articulación permitirá optimizar recursos y ampliar la oferta académica en la región.

El objetivo central es consolidar a Marcos Juárez como un punto de referencia educativo en el sudeste cordobés.

Inversión y características del proyecto

El proyecto contempla una inversión estimada de 5 mil millones de pesos y una superficie cubierta de aproximadamente 3.500 metros cuadrados.

El edificio contará con:

Aulas para el dictado de clases

Espacios administrativos

Áreas comunes para estudiantes

Sectores destinados a actividades académicas y de vinculación

La obra fue anunciada por el gobernador Martín Llaryora como parte de una política de fortalecimiento educativo en toda la provincia.

Nuevas oportunidades académicas en Marcos Juárez

Uno de los principales objetivos del Centro Universitario es ampliar la oferta educativa en la ciudad y la región.

La sede regional incorporará al Instituto Superior Bernardo Houssay, lo que permitirá que carreras técnicas evolucionen hacia licenciaturas con titulación intermedia.

Además, se proyecta la incorporación de nuevas propuestas académicas, lo que ampliará las oportunidades de formación para estudiantes de Marcos Juárez y localidades cercanas.

Qué implica este proyecto para la comunidad

El avance del Centro Universitario en Marcos Juárez representa un cambio significativo en el acceso a la educación superior.

Hasta el momento, muchos estudiantes debían trasladarse a otras ciudades para continuar sus estudios. Con esta obra, se abre la posibilidad de formarse en la propia localidad, lo que favorece el arraigo y reduce costos para las familias.

Además, el impacto del proyecto se extiende a otros ámbitos:

Dinamización de la economía local

Mayor movimiento en el sector educativo

Atracción de estudiantes de la región

Generación de nuevas oportunidades laborales indirectas

Proyección: Marcos Juárez como polo educativo regional

A medida que la obra avanza, Marcos Juárez comienza a consolidarse como un centro educativo clave dentro del interior de Córdoba.

La puesta en funcionamiento del Centro Universitario marcará un punto de inflexión en la ciudad, ampliando oportunidades de formación y fortaleciendo su perfil académico.

Este tipo de infraestructura no solo responde a una demanda actual, sino que proyecta a futuro una ciudad con mayor desarrollo, arraigo y crecimiento sostenido.