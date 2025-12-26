La Municipalidad de Marcos Juárez dejó habilitada al tránsito la calle Juan B. Justo, en el tramo comprendido entre General Roca y Mansilla, luego de concluir los trabajos de pavimentación. Se trata de 100 metros de asfalto ejecutados con la nueva fórmula que el municipio comenzó a implementar en varias cuadras.

Nueva pavimentación ya en funcionamiento

Con la reapertura de la calzada, vecinos y conductores ya pueden circular normalmente por este sector que había permanecido cerrado durante más de un mes.

Expectativas por la nueva fórmula de asfalto

Desde el municipio señalaron que el pavimento fue realizado aplicando una nueva metodología, sobre la cual existen altas expectativas en términos de durabilidad y mantenimiento. La experiencia obtenida en este tramo servirá como referencia para evaluar su comportamiento a mediano y largo plazo.

Obras que marcan el camino a seguir

La intervención sobre Juan B. Justo se inscribe dentro de una planificación más amplia. En ese sentido, ya se anticipó que la calle Laprida será una de las próximas en ser pavimentadas, con un proyecto que contempla su ejecución completa desde Juan B. Justo hasta Quintana.

Laprida, prevista para comienzos de 2026

Según lo informado, los trabajos sobre calle Laprida están previstos para los primeros días de 2026.